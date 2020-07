Corona in de VS: zelfs derde dagrecord op rij houdt heropening Disney World niet tegen RL

11 juli 2020

04u24

Bron: BuzzE/ANP, Reuters 0 Vrijdag werden in de Verenigde Staten bijna 69.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Dat is het derde dagrecord op rij, aldus persbureau Reuters. Het nieuws komt ongelegen voor Walt Disney World. Aan de vooravond van de heropening van het pretpark in Florida, werden in de zwaar getroffen staat 11.433 nieuwe infecties gemeld.

Tot dusver kwamen er in Florida maar één keer eerder in 24 uur zoveel coronapatiënten bij. De lokale gezondheidsautoriteiten gaven toe dat de jongste cijfers erop duiden dat het virus zich nog ongecontroleerd verspreid in delen van de zuidelijke staat. In 48 ziekenhuizen in Florida zijn inmiddels alle bedden op intensieve zorgen al bezet.

Ondertussen gingen de voorbereidingen op het weer opengaan van de Disney-pretparken in Orlando gewoon door. Donderdag kregen houders van een jaarabonnement al de gelegenheid om te wennen aan een ‘corona-proof’ bezoek aan het pretpark.

Niet iedereen is blij met de heropening van het park. Ongeveer 19.000 mensen, onder wie werknemers, hebben een petitie ondertekend waarin Disney wordt gevraagd de heropening van het complex uit te stellen. Voorlopig zonder succes.

Zaterdag is een beperkt aantal bezoekers weer welkom. Ter bescherming moeten alle bezoekers binnen de poorten een mondmasker dragen en wordt aan de ingang bij iedereen de lichaamstemperatuur gemeten. Er zullen geen parades worden gehouden en ook geen vuurwerkshows of andere activiteiten die grote menigtes trekken.

3 miljoen besmettingen

Ook buiten Florida houdt het virus flink huis. Volgens een telling van Reuters neemt in 44 van de 51 staten het aantal nieuwe besmettingen nog toe. In acht staten werden vrijdag nieuwe dagrecords gevestigd. Het gaat daarbij om Alaska, Georgia, Idaho, Louisiana, Montana, Ohio, Utah en Wisconsin.

Inmiddels is het aantal bevestigde besmettingen in de VS opgelopen tot boven de drie miljoen. Meer dan 133.000 inwoners zijn aan Covid-19 overleden.

