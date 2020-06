Corona heeft wereldwijd meer dan 500.000 slachtoffers gemaakt: “Het ergste moet nog komen” AW KV

29 juni 2020

16u55

Bron: Belga 22 Amper een week geleden trok de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al eens aan de alarmbel, omdat de coronapandemie versnelt. Toen was er sprake van zeker 465.000 doden. Inmiddels zijn dat er ten minste 501.847. Zes maanden na de start van de uitbraak en 500.000 sterfgevallen later “heeft de pandemie het beste en ook het slechtste in de mens naar boven gebracht", zo stak voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus van wal tijdens de persconferentie van de WHO.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sinds het begin van de epidemie zijn in 196 landen en gebieden meer dan 10.161.240 besmettingsgevallen officieel vastgesteld, waarvan er nu ten minste 5.074.100 als genezen gelden. “Het ergste moet nog komen", vreest Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ik vind het jammer dat ik dat moet zeggen, maar we vrezen voor het ergste. We willen allemaal dat dit achter de rug is, wij willen weer verder gaan met ons leven”, aldus de topman van de VN-organisatie. “Maar de harde realiteit is: dit is verre van voorbij.”



“De meeste mensen blijven vatbaar. Het virus heeft nog altijd veel bewegingsruimte”, vertelt hij. “We willen allemaal dat dit voorbij is. We willen allemaal voort met ons leven. Maar de realiteit is dat het einde nog niet in zicht is. Hoewel veel landen wereldwijd enige vooruitgang hebben geboekt, neemt de pandemie in feite in snelheid toe.” De versnellingsgraad is er niet per ongeluk gekomen, zei hij. “Dat was te voorkomen geweest via de middelen waarover we beschikten.”

Meest getroffen landen

De Verenigde Staten, die begin februari hun eerste sterfgeval als gevolg van het coronavirus registreerden, zijn het land dat het meest wordt getroffen in termen van aantal sterfgevallen en infecties, met 125.803 overlijdens voor 2.549.069 besmettingen. Minstens 685.164 mensen werden genezen verklaard.

Na de Verenigde Staten zijn Brazilië de meest getroffen landen met 57.622 doden voor 1.344.143 gevallen, het Verenigd Koninkrijk met 43.550 doden (311.151 gevallen), Italië met 34.738 doden (240.310 gevallen) en Frankrijk met 29.778 doden (199.343 gevallen).

China (exclusief de gebieden Hongkong en Macao) telde officieel in totaal 83.512 gevallen (12 nieuw tussen zondag en maandag), waaronder 4.634 sterfgevallen (0 nieuw) en 78.460 behandelingen.

Europa bereikte maandag 196.273 sterfgevallen voor 2.652.674 gevallen, de Verenigde Staten en Canada 134.371 sterfgevallen (2.652.279 gevallen), Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 112.162 sterfgevallen (2.486.089 gevallen), de Azië 33.594 sterfgevallen (1.243.058 gevallen), het Midden-Oosten 15.668 sterfgevallen (733.753 gevallen), Afrika 9.646 sterfgevallen (384.144 gevallen) en Oceanië 133 sterfgevallen (9.244 gevallen).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eigen verantwoordelijkheid

Omdat er nog geen vaccin bestaat, en van de zogenaamde groepsimmuniteit geen sprake is – volgens Mike Ryan, hoofd-directeur van het WHO Health Emergency Programma, is het zelfs maar de vraag of er ooit sprake zal zijn van groepsimmuniteit – moeten we zelf onze verantwoordelijkheid (blijven) nemen volgens de WHO. De basisregels waaronder afstand houden, handen wassen en thuis blijven wanneer je ziek bent, dienen beter opgevolgd te worden. “De basis blijft belangrijk en die is niet farmaceutisch", aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Het is tragisch dat er meer dan een half miljoen sterfgevallen zijn gerapporteerd. Die hadden we kunnen voorkomen."

Lees ook:

OVERZICHT. Het coronavirus wereldwijd en in België in kaart en grafiek

Meer over Afrika

Amerika

Azië

België

Brazilië

Canada

Caribisch

China