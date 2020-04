Corona-experts doen oproep: “Blijf in uw kot, als we de zomer nog willen redden” - Recordaantal nieuwe overlijdens in New York, staat telt nu meeste besmettingen ter wereld

• De dodentol door corona in ons land is opgelopen tot 2.240. Er is ook ook goed nieuws: het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt, is voor het eerst gedaald • Wouter Beke (CD&V) heeft een noodplan voor de Vlaamse woonzorgcentra klaar.• Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot 1,4 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 80.000.• De staat New York telt nu de meeste coronabesmettingen ter wereld