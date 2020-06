Corona-epidemie wint opnieuw aan kracht in Nederland Redactie

12 juni 2020

10u44

Bron: De Morgen 228 De corona-epidemie neemt opnieuw in kracht toe in Nederland. De reproductiefactor, die weergeeft hoeveel mensen iemand die besmet is zelf verder infecteert, is gestegen en dreigt opnieuw boven de 1 uit te komen. Dat zou betekenen dat het aantal mensen met het virus in zich toeneemt, zo waarschuwt de Nederlandse gezondheidsdienst in Trouw.



Net als België ging Nederland halverwege maart in lockdown. Op die manier werd het reproductiegetal (R) onder de 1 gebracht, een teken dat de epidemie in kracht afnam. Maar nu de laatste weken steeds meer maatregelen werden versoepeld, en de motivatie om zich aan de maatregelen te houden verslapt, komt die belangrijke drempel van 1 opnieuw nadrukkelijk in beeld.

“Onze hoop is dat het bron- en contactonderzoek (...) goed gaat lopen”, zegt Jacco Wallinga, hoofdonderzoekeraan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in Trouw. “Daarmee kunnen we de R er weer onder krijgen. Zo niet, dan zie ik het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen deze zomer.”

Het is niet nodig om al te gaan panikeren, en te vrezen dat de Nederlandse ziekenhuizen binnenkort weer vol coronapatiënten liggen. Op dit moment is amper 1 op de tienduizend Nederlanders drager van het virus. Een reproductiegetal van net boven de 1 zal dan ook niet onmiddellijk voor problemen zorgen. Toch kunnen we “zo’n opleving niet op zijn beloop laten”, zegt Wallinga. “Maar we hebben voldoende geleerd van deze eerste golf om te weten wanneer we moeten bijsturen.”

