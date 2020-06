Corona-epidemie piekt opnieuw met tweede "zware golf" in Oekraïne na opheffen van lockdown YV

26 juni 2020

13u46

Bron: Belga 0 Oekraïne heeft vrijdag 1.109 gevallen van het nieuwe coronavirus geregistreerd, dat is een record. Het aantal besmettingen versnelt sinds het opheffen van beperkingen, een “serieuze golf” volgens de autoriteiten, die nieuwe ziekenhuizen voorbereiden.

Het aantal nieuwe besmettingen is sinds eind mei bijna verdubbeld tot meer dan 41.100, aldus het ministerie van Volksgezondheid. De geleidelijke opheffing van de beperkingen op 11 mei was begonnen met de heropening van winkels en kleuterscholen en de hervatting van het openbaar vervoer.

In totaal stierven volgens de autoriteiten 1.086 mensen aan het coronavirus in deze voormalige Sovjetrepubliek met ongeveer 40 miljoen inwoners. Het werkelijke cijfer zou veel hoger kunnen zijn, zeggen experts.

Niet-naleving van regels

“De bezettingsgraad van ziekenhuizen voor patiënten met Covid-19 is aanzienlijk gestegen”, zei de Oekraïense premier Denys Chmygal donderdag en hij meldde een “ernstige golf” in Oekraïne als gevolg van niet-naleving van de quarantainemaatregelen en de sociale afstand.

De autoriteiten zijn begonnen met het voorbereiden van extra ziekenhuizen, zei hij. “Mensen zijn gestopt met het respecteren van de beperkingen en de lokale autoriteiten durven ze niet te versterken”, voegde hij eraan toe.

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus neemt toe in Europa, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie donderdag. Die waarschuwt ook voor de druk op de gezondheidssystemen, die het nu al zwaar hebben.

In verschillende republieken van de voormalige Sovjet-Unie is de besmetting toegenomen sinds het opheffen van de lockdown, met name in Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Armenië en Azerbeidzjan.

