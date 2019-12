Corbyn verhoogt in televisiedebat druk op Johnson, maar breekt geen potten RL TT

07 december 2019

04u16

Bron: ANP, Belga 0 De Britse premier Boris Johnson is volgens een opiniepeiling nipt de winnaar van het BBC-televisiedebat met Labour-leider Jeremy Corbyn dat gisterenavond werd gehouden. Dat meldt Sky News. Tijdens het laatste televisiedebat voor de parlementsverkiezingen op 12 december voerde Corbyn de druk op Johnson nog op, maar een duidelijke overwinning boekte hij niet.

Van de respondenten die aan de peiling van marktonderzoeker YouGov meededen zei 52 procent dat Johnson het beste presteerde, 48 procent vond Corbyn de beste.



De twee stonden tegenover elkaar in het laatste televisiedebat voorafgaand aan de parlementsverkiezingen op donderdag 12 december. Het debat wordt gezien als de laatste kans voor Corbyn om Johnsons voorsprong in de peilingen te drukken.

Geen duidelijk standpunt

Johnson mist openheid wanneer het gaat om zijn brexit-plannen, hekelde Corbyn tijdens het duel op de Britse zender BBC. De belofte van de regeringsleider dat hij met zijn brexit-deal de ongerustheid zou wegnemen over het Britse vertrek uit de Europese Unie, valt niet waar te maken, vervolgde hij. Corbyn waarschuwde ook voor lange onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten en met de Europese Unie. Johnson wierp Corbyn op zijn beurt andermaal voor de voeten dat hij geen duidelijk standpunt inneemt over de brexit.

Naast de brexit werden nog enkele andere thema’s aangesneden. Zo debatteerden beide rivalen onder andere over armoedebestrijding en de nationale gezondheidsdienst NHS. Al bij al verliep het debat vrij voorspelbaar en lijken er geen potten gebroken. De conservatieven van Johnson leiden in de peilingen nog altijd op de sociaaldemocraten en Corbyn komt, op minder dan een week van de verkiezingen, zwaar in tijdnood wil hij het tij nog doen keren.