Corbyn krijgt spoeddebat over uitstel stemming brexitdeal

10 december 2018

23u47

Bron: ANP, BBC, The Guardian 0 Jeremy Corbyn heeft een spoeddebat gevraagd over het besluit van premier Theresa May de stemming in het parlement over haar brexitdeal uit te stellen. Een aantal Conservatieven steunde de wens van de Labourleider. De leden van het Britse Lagerhuis komen morgen bijeen. Ze krijgen drie uur de tijd. Dat heeft voorzitter John Bercow toegezegd.

De regering keurde deze avond formeel het uitstel van stemming, die May zou hebben verloren, goed. De minister van Werkgelegenheid Amber Rudd stak de geplaagde May een hart onder de riem. Ze zei niet te geloven dat de dagen van de premier nu echt zijn geteld. “Daar ben ik het absoluut niet mee eens”, antwoordde ze op een vraag van BBC of het akkoord over het afscheid van de EU nu dood is en daarmee ook het premierschap van May.

Backstop

Rudd hield vol dat de afspraak van May met Brussel over onder meer de zogenoemde 'backstop' een verzekeringspolis is die ervoor zorgt dat een fysieke grens tussen Ierland en Noord-Ierland niet terugkomt. De intentie is bovendien dat het om een tijdelijk vangnet gaat.

May wil met de regeringsleiders van de EU gaan praten om daarover nog meer garanties te krijgen.

Commotie

Aan het einde van het debat waarin May aankondigde de stemming over de brexitdeal uit te stellen, ontstond overigens commotie toen Labourparlementslid Lloyd Russell-Moyle aan de haal ging met de ceremoniële staf die de autoriteit van de koningin vertegenwoordigt in het parlement.

Here's the moment Brighton Kemptown Labour MP Lloyd Russell-Moyle is ejected from the House of Commons after picking up the ceremonial mace in protest at the Government's handling of Brexit. pic.twitter.com/lPVAy6dQ9F BBC Sussex(@ BBCSussex) link

Als de staf, die elke dag door een gewapende sergeant het parlement binnengedragen wordt, niet in het parlement aanwezig is, kan het parlement officieel niet in zitting zijn of wetten aannemen.

Dat Russell-Moyle de staf oppakte en ermee naar de uitgang liep, is dus een zeer symbolische protestactie. De man hield de staf omhoog terwijl hij naar de uitgang marcheerde, maar gaf onder groot protest van de Tory's en Speaker John Bercow de staf vrij snel terug. Hij werd voor de rest van de zitting geschorst.

“Wil om te regeren is weg”

“Het symbolische gebaar van het optillen en verwijderen van de staf is dat de wil van het parlement om te regeren er niet langer is en weg is. Ik vond dat het parlement effectief haar soevereine recht had opgegeven om fatsoenlijk te regeren. Ze stopten me voor ik de kamer uit was en ik wilde niet gaan vechten met iemand die een groot zwaard op zijn heup draagt", verklaarde Russell-Moyle achteraf zijn actie aan de pers.

Op Twitter verklaart hij later dankbaar te zijn dat hij niet is “opgesloten in de Tower of London, maar als dat wel het geval was geweest, had May in de cel naast die van mij moeten zitten. Ik mag morgen weer naar binnen na mijn symbolische protest van vandaag. Ik wens dat May niet meer terug naar binnen mag.”

Thankfully they haven’t locked me in the Tower of London but if they had I’d expect May to be in the cell next to me for her treatment of Parliament today. I’m allowed back tomorrow after my symbolic protest against this government, wish May wasn’t allowed back. https://t.co/S51q5O9QEt Lloyd Russell-Moyle(@ lloyd_rm) link

