Corbyn: "Johnsons aanbod is als de vergiftige appel voor Sneeuwwitje” mvdb

05 september 2019

11u11 0 De Britse premier Boris Johnson heeft gisteravond voor de derde keer op twee dagen tijd in het zand gebeten. Zijn motie voor vervroegde verkiezingen op 15 oktober, kreeg in het Lagerhuis geen tweederdemeerderheid. Indien de regeringsleider het licht op groen had gekregen voor een vervroegde stembusgang, konden de Britse kiezers zich uitspreken over de brexit, net twee dagen voor de Europese top van 17 oktober waar de kwestie wordt besproken.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn vergeleek in zijn repliek het aanbod van nieuwe verkiezingen met de vergiftigde appel die Sneeuwwitje kreeg van de vermomde boze koningin. “Een appel waar vergif van de no-dealbrexit in zit”, aldus Corbyn. De politicus haalde nog een sprookje aan. “De premier moet eindelijk eens vertellen welke strategie hij heeft voor de brexit. Het is net als ‘De nieuwe kleren van de keizer’ - er is helemaal niets”.