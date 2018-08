Corbyn excuseert zich voor antisemitisme binnen Labour AV

05 augustus 2018

19u07

Jeremy Corbyn, de leider van de Britse partij Labour, heeft zondag in een videoboodschap toegegeven dat zijn partij in het verleden niet altijd krachtig genoeg heeft opgetreden tegen antisemetisme. Hij excuseerde zich ook voor het leed dat op die manier berokkend werd aan joden.

In een videoboodschap die via Twitter verspreid werd, geeft Corbyn aan dat de partij voortaan krachtiger zal optreden. "We waren te langzaam met het opstarten van disciplinaire procedures tegen het, voornamelijk online, antisemitisch misbruik van partijleden. We gaan dat proces nu versnellen", zo deelde de partijleider mee. "Ik excuseer me voor het leed dat veroorzaakt werd bij veel joodse mensen."

"Mensen met antisemitische visies hebben geen plaats binnen de Labour Party", vervolgt Corbyn. "Ze mogen dan wel met weinig zijn - het aantal gevallen van de voorbije drie jaar vertegenwoordigt minder dan 0,1 procent van het aantal Labour-leden - maar één is te veel."

Corbyn ligt al maandenlang onder vuur, ook binnen de eigen partij, omdat hij volgens critici niet krachtig genoeg optreedt tegen antisemitische stemmen binnen Labour. Zo had Sir David Garrard, een van de belangrijkste joodse geldschieters van Labour, in april bekendgemaakt dat hij uit de partij was gestapt, omdat die "er niet in was geslaagd om veel van de mensen weg te sturen die zich hadden beziggehouden met de meest flagrante vernederende fantasieën over joodse en zionistische samenzweringen".

Vicepartijleider Tom Watson had vorige week nog aan het blad The Observer verklaard dat de aanhoudende ruzie over het antisemitisme een bedreiging vormde voor de toekomst van de partij.

