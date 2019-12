Corbyn excuseert zich bij Labour-kiezers voor pijnlijke verkiezingsnederlaag kv

15 december 2019

03u54

Bron: ANP 0 Labour-leider Jeremy Corbyn biedt in een open brief in de Britse krant Sunday Mirror zijn verontschuldigingen aan zijn aanhangers aan voor de enorme nederlaag die Labour leed tijdens de verkiezingen van afgelopen donderdag. De oppositiepartij haalde 203 zetels, het slechtste resultaat sinds 1935. "We schoten tekort en ik neem mijn verantwoordelijkheid daarvoor op."

Ondanks de zware nederlaag zegt Corbyn "trots te zijn dat zijn partij een boodschap van hoop heeft geboden tijdens de verkiezingen." In zijn brief stelt hij verder dat "het resultaat een zware slag was voor iedereen die zo wanhopig echte verandering wil in ons land".

Corbyn zei tijdens de verkiezingsnacht de komende tijd aan het roer te blijven staan bij Labour, wanneer de partij een periode van reflectie ingaat. Maar hij zal de partij niet leiden bij de eerstvolgende verkiezingen.