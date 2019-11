Corbyn en Johnson clashen over Britse gezondheidszorg: ligt NHS op tafel in handelsoverleg met VS? TT

27 november 2019

13u58

Bron: ANP 0 De grootste Britse oppositiepartij Labour beschuldigt de Conservatieve regering ervan de nationale gezondheidsdienst NHS te bespreken in handelsoverleg met de Verenigde Staten. Oppositieleider Jeremy Corbyn zegt over ruim 450 pagina's aan documenten te beschikken die dat bewijzen.

De NHS verzorgt de gezondheidszorg voor de Britse bevolking. De regering wil na de brexit een handelsakkoord sluiten met de VS, maar heeft steeds ontkend dat over de gezondheidsdienst wordt onderhandeld. "Deze regering, of een andere Conservatieve regering, zal de NHS onder geen beding onderwerp maken van onderhandelingen over handel", zei premier Boris Johnson eerder deze maand tijdens een debat met Corbyn. "Onze NHS zal nooit te koop zijn."

Corbyn zegt nu het tegendeel te kunnen bewijzen. "Misschien wil hij (Johnson) uitleggen waarom deze documenten bewijzen dat de VS eisen dat over de NHS gepraat kan worden tijdens het handelsoverleg?", aldus de linkse oppositieleider, de voornaamste rivaal van Johnson bij de verkiezingen van 12 december. "Deze ongecensureerde documenten laten niets heel van de ontkenningen van Johnson."

In de documenten staat volgens de Labourleider dat zes overlegrondes hebben plaatsgevonden tussen Amerikaanse en Britse onderhandelaars. Corbyn zegt dat de uitkomst van het handelsoverleg kan zijn dat meer betaald moet worden voor geneesmiddelen. "Laten we eerlijk zijn: de VS gaan niet onderhandelen om hun eigen medicijnen voor minder geld te verkopen."

De regering reageert woest op de beschuldigingen van de oppositieleider. Minister Liz Truss (Internationale Handel) verwijt Corbyn volgens Sky News onzinverhalen te verspreiden en zegt dat niet zal worden onderhandeld over de NHS of de prijs die de gezondheidsdienst moet betalen voor geneesmiddelen.

"Corbyn is wanhopig en liegt tegen het publiek over de inhoud van deze documenten", reageert Truss, die ook verwijst naar een rel over vermeend antisemitisme binnen Labour. "Hij heeft altijd geloofd in complottheorieën en dat is de reden dat hij het verschrikkelijke antisemitisme in zijn partij niet heeft aangepakt."