Corbyn blijft mikken op nieuwe verkiezingen jv

10 januari 2019

17u42

Bron: dpa 0 De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft een nieuwe oproep gelanceerd om de politieke impasse over de brexit te beslechten in het stemhokje. Dat is "de democratische manier om de blokkade in het parlement" op te lossen, betoogde de socialist tijdens een toespraak in een fabriek in Wakefield.

Het Britse parlement stemt aanstaande dinsdag over het akkoord dat de conservatieve premier Theresa May met de Europese Unie heeft afgesloten over de voorwaarden van het Britse vertrek. Dat had eigenlijk al in december moeten gebeuren, maar May blies de stemming af om een nederlaag te vermijden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze volgende week wel een meerderheid achter de deal kan scharen.

Volgens Corbyn geeft May beter het laatste woord aan de kiezer. "Als u toch zoveel vertrouwen hebt in uw akkoord, hou dan verkiezingen en laat de kiezers beslissen", richtte hij zich tot May. Een nieuwe regering zou volgens hem dan met een sterk mandaat nieuwe onderhandelingen met de Europeanen kunnen aanvatten. Labour stemt dinsdag tegen het akkoord en zal, indien de deal wordt verworpen, een motie van wantrouwen tegen de regering indienen "op het moment dat we de kans op succes het grootst achten", aldus Corbyn.

Ondanks oproepen vanuit zijn partij om een tweede referendum over brexit te steunen, blijft Corbyn voorlopig dus mikken op de val van de regering en nieuwe verkiezingen. Zijn socialistische partij beschikt echter niet over voldoende stemmen om zo'n motie van wantrouwen te winnen. Andere tegenstanders van het akkoord van May, zoals de Noord-Ierse DUP, hebben al aangegeven zo'n motie niet te steunen.

De Britten stappen op 29 maart uit de Europese Unie. Het echtscheidingsakkoord omvat een heleboel afspraken die moeten garanderen dat de brexit geordend verloopt, met onder meer een overgangsperiode tot eind 2020. Wordt het akkoord weggestemd, dan komt een ongeordende brexit dichterbij. Minister van Bedrijven Greg Clark waarschuwde vanochtend nog dat zo'n ongecontroleerde brexit "desastreus" zou zijn voor de Britse economie.