Corbyn belooft nieuw brexitreferendum in juni als Labour meerderheid zou halen jv

22 september 2019

12u14

Bron: ANP/RTR 0 Jeremy Corbyn belooft in juni 2020 een nieuw brexitreferendum te houden als zijn partij Labour bij landelijke verkiezingen een meerderheid behaalt. Dat zei de leider van de grootste oppositiepartij in het Verenigd Koninkrijk in een interview met de BBC.

Bij het referendum krijgen de kiezers volgens Corbyn dan de keuze tussen 'in de EU blijven' of een 'brexit met een geloofwaardige deal'. De Labour-leider zei niet wat hij onder een 'geloofwaardige' deal verstaat.

Eerder deze week meldde EU-voorzitter Juncker in een interview met Sky News dat hij uitgaat van een ordelijke brexit met een deal. Mocht dat niet het geval zijn, dan komt er volgens Juncker sowieso een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland om "de Europese interne markt te beschermen".



Op de vraag of Labour in de EU wil blijven of vertrekken, antwoordde Corbyn dat hij daarvoor eerst de standpunten binnen de partij wil inventariseren. "Ik ga mee in de beslissing die de partij daarin neemt", reageerde hij. Hij weigerde in het interview een standpunt in te nemen.

Volkswoede

De conservatieve politicus Michael Gove is fel tegen een tweede referendum, omdat dit de kloof tussen de politiek en het publiek volgens hem alleen maar vergroot. "Een tweede referendum leidt waarschijnlijk tot een grote volkswoede", aldus Gove.

Premier Boris Johnson vertrekt vandaag naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en zal daar waarschijnlijk ontmoetingen hebben met andere Europese leiders.