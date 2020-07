Exclusief voor abonnees Coranavirus leeft weer op in Frankrijk, óók in vakantiegebieden Frank Renout

19 juli 2020

14u15

Bron: AD.nl 70 Frankrijk is de favoriete vakantiebestemming van Belgen en Nederlanders. Maar de Franse zorgen over corona nemen flink toe. “Mensen gaan reizen, komen bij elkaar, houden minder afstand.”



In Frankrijk lijkt het coronavirus beetje bij beetje weer steeds meer om zich heen te grijpen, óók in vakantiegebieden. Op een camping in de Pyreneeën is een eerste besmettingsgeval geconstateerd. Bij een strandrestaurant in Marseille, aan de Middellandse Zee, bleek een interimmer besmet. Het restaurant bleef daarna open.

