Controversiële senatrice die uitspraak “Italianen geven we huizen, de rest ovens” leuk vond nieuwe hoofd mensenrechtencommissie Italiaanse senaat TT

15 november 2018

16u29

Bron: Belga 0 Een senatrice van de extreemrechtse Lega, met enkele twijfelachtige uitspraken over vluchtelingen, holebi's en Roma op haar naam, is aangesteld aan het hoofd van de mensenrechtencommissie van de senaat. Stefania Pucciarelli zetelt voor regeringspartij Lega in de senaat.

Pucciarelli kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat ze een Facebook-commentaar had geliket waarin iemand zei "eerst Italianen huizen te geven, en ik zou de rest ovens geven". De vrouw, toen nog parlementslid in Ligurië, moest zich uitgebreid verontschuldigen en zich ook voor het gerecht verantwoorden. "Ik neem afstand van zulke uitlatingen", klonk het toen. "De ovens zijn een trieste herinnering aan een verleden dat niemand, laat staan ik, weer wil invoeren". Ze zei dat ze de commentaar enkel geliket had omdat ze die persoon kende, en dat ze de zin niet tot het einde gelezen had.

Vorige week postte ze nog een foto van bulldozers die een vluchtelingenkamp vernielen. "Een stap dichter bij het herstellen van de wettelijkheid", was Pucciarelli's commentaar.

De oppositie uitte al kritiek op de aanstelling van de controversiële senatrice. "Het is zoals Hannibal Lecter uitnodigen op een ontmoeting van veganisten", aldus parlementsleden van de oppositie.

De Lega-senatrice liet al weten dat Asia Bibi een van haar prioriteiten wordt. Deze christelijke Pakistaanse werd onlangs vrijgesproken voor blasfemie, wat leidde tot zware protesten in Pakistan. "Geen vervolging meer van christenen", zei Pucciarelli in een persbericht. "We zullen hun genocide onder het voetlicht blijven brengen.”