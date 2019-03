Controversiële documentaire rond Maddie McCann vanaf morgen op Netflix: “We zoeken naar antwoorden en lichten elke verdachte door” Sven Van Malderen

14 maart 2019

14u28

Bron: Daily Mail 0 Morgen zal de controversiële documentaire rond de verdwijning van Madeleine McCann voor het eerst te zien zijn op Netflix. Meer dan veertig protagonisten -denk maar aan speurders, journalisten en vrienden van de familie- zullen er hun zegje doen. Of de reeks van acht afleveringen ook tot nieuwe inzichten zal leiden, is zeer de vraag. In de trailer die vandaag gelanceerd werd, klinkt het dat elke theorie stevig op de rooster gelegd zal worden. “We zoeken naar antwoorden en lichten elke verdachte door, zodat de waarheid naar boven gespit kan worden.”

Julian Peribanez, de vroegere privédetective van de McCanns, is er alvast heilig van overtuigd dat het meisje gekidnapt werd door mensenhandelaars. “Die criminele bendes kiezen meestal voor achtergestelde kinderen uit derdewereldlanden. Wat voor winst moeten ze niet hebben als ze ineens met een type als Maddie op de proppen komen?”, klinkt het uit zijn mond. De piste dat ze ontvoerd werd in opdracht van ouders met een wanhopige kinderwens of ziekelijke pedofielen krijgt in ieder geval ruime aandacht.

“We zullen te weten komen wat er met Maddie gebeurd is. En ik zal het nog meemaken ook, daar geloof ik stellig in”, zweert Jim Gamble. Hij werkte als agent mee aan het eerste onderzoek op Britse bodem. “Onze hoop is torenhoog dankzij de technologische vooruitgang. DNA-onderzoek en gezichtsherkenning leveren elk jaar betere resultaten op. Als we die middelen gepast inzetten, zit de kans er dik in dat een puzzelstukje op de juiste plaats zal vallen.”

Tegen de zin van ouders

De documentaire komt er zonder toestemming van Kate en Gerry McCann, de ouders van Maddie. “Ze werden enkele maanden geleden benaderd om hun medewerking te verlenen, maar hebben daar vriendelijk voor bedankt. Ze zien er het nut niet van in”, stelt hun vroegere woordvoerder in ‘The Guardian’.

De aanwezigheid van Goncalo Amaral is daar allicht niet vreemd aan. Hij is de Portugese politiechef die beweerde dat de ouders zelf boter op het hoofd hadden. “Dat net hij een hoofdrol in deze documentaire krijgt, zal zeker niet in goede aarde vallen”, stelt een vriend van de McCanns. “Hij heeft hen de voorbije jaren heel veel pijn gedaan.”

“Geldwolf”

“De manier waarop die man de zoektocht naar onze knappe dochter leidde, heeft ons razend gemaakt. Hij moest een baken van vertrouwen zijn, maar is zwaar tekortgeschoten”, schreef Kate zelf in ‘Madeleine’. Het boek dat in 2011 uitkwam, zou uitgroeien tot een bestseller.

Maar ook Amaral schreef een boek. Hij beweerde daarin dat Maddie per ongeluk om het leven gekomen was. Een ongeval of een overdosis kalmeermiddelen, dat was niet meteen duidelijk.

De ouders van Maddie reageerden furieus op die betichting. Ze beschuldigden hem van laster en noemden hem een “geldwolf die enkel geïnteresseerd is in zijn eigen persoontje”. Ondanks verwoede pogingen slaagden ze er echter niet in om hem juridisch het zwijgen op te leggen.

Bijna in diepvries beland

Aan de reportage -acht uitzendingen van een uur- werd twee jaar lang gewerkt. Het project liep ernstige vertraging op en dreigde zelfs helemaal in de diepvries te belanden omdat er volgens insiders te weinig nieuwe elementen aangebracht werden.

Maddie was drie jaar toen ze op 3 mei 2007 verdween uit haar slaapkamer in het vakantieappartement in het Portugese Praia da Luz. De ouders hadden haar en de tweeling Sean and Amelie (1) alleen gelaten om met vrienden te gaan eten in het nabijgelegen tapasrestaurant. Om het half uur werd wel gecheckt of alles nog in orde was.

De ouders blijven de hoop koesteren dat hun dochter nog in leven is. In dat geval zou ze in mei zestien jaar worden.

Netflix heeft intussen een stevige reputatie opgebouwd qua true crime-documentaires, met als blikvanger de ‘Making a Murderer’-reeks. “Natuurlijk hopen ze in dit geval ook op een enorm kijkcijfersucces”, weten ze bij productiehuis Pulse Films.