Controverse rond schooltje dat driejarigen voorbereidt op toelatingsgesprekken elitescholen

lva

10 mei 2018

03u14

Bron: El Mostrador, CNN Chile

0

In Chili in Zuid-Amerika is er controverse ontstaan naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift Paula waarin de werking van een school voor peuters onder de loep wordt genomen. In die school worden 3-jarigen voorbereid op toelatingsexamens voor de beste scholen van het land.