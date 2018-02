Controverse over mogelijke instap Chinezen in Duitse stroomnet van Elia KVE

23 februari 2018

15u19

Er is in Duitsland controverse ontstaan over de mogelijke instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in stroomnetbeheerder 50Hertz, waar de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia een meerderheidsbelang in heeft.

State Grid wil een belang van 20 procent overkopen van het Australische fonds IFM Investors in de Duitse stroomnetbeheerder 50Hertz. Het gaat om een deal van naar schatting 800 miljoen euro.

Maar volgens de Duitse krant Handelsblatt is de Duitse regering gekant tegen een instap van het Chinese staatsbedrijf in het Duitse stroomnet. Het ministerie van Economie zou met name de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia - dat nu al 60 procent van 50Hertz in handen heeft en een voorkooprecht heeft - proberen te overtuigen het belang op te trekken. Het ministerie van Economie ontkent evenwel dat het wil verhinderen dat State Grid in het kapitaal van de hoogspanningsnetbeheerder stapt.

De controverse doet denken aan de geplande instap van State Grid in distributienetbeheerder Eandis in 2016. China State Grid had een akkoord met Eandis. Voor een belang van 14 procent in Eandis had het Chinese staatsbedrijf 830 miljoen euro over. De instap sprong uiteindelijk af, omdat één van de voorwaarden - een fusie van intercommunales - niet doorging. De instap van het Chinese staatsbedrijf was erg controversieel. Zo was er bijvoorbeeld vrees voor spionage.