Controverse om verhuis van worstenmuseum naar voormalig concentratiekamp in Duitsland

01 februari 2019

13u10

Bron: belga 0 Plannen om een museum gewijd aan de Bratwurst te verhuizen naar de site van een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog, zorgen voor verhitte debatten in Duitsland. Op de site, die tot het KZ van Buchenwald behoorde, werden destijds honderden Joodse vrouwen gedetineerd. Het worstenmuseum bevindt zich momenteel in Holzhausen, een ander stadje in de deelstaat Thüringen, maar beschikt daar over een "te kleine oppervlakte".

Het museum zou "deels" op de bewuste site, die moet aangewend worden voor toeristische doeleinden, neergepoot worden, zo stelt woordvoerster Anke Pfannstiel van het gemeentebestuur van Mühlhausen. De sociaaldemocraten (SPD), die de stad besturen, zeggen over de kwestie te onderhandelen met het Buchenwald Memorial en de Joodse gemeenschap. Die gesprekken zijn het museum blijkbaar worst, want op zijn internetsite kondigt het reeds de verhuis aan.

Bovendien heeft de Herdenkingsstichting Buchenwald en Mittelbau-Dora het plan bij monde van Rikola-Gunnar Lüttgenau al omschreven als zowel sensitiviteit als historisch besef missend. Lüttgenau is niet per definitie tegen de komst van het museum, maar hoopt dat die komst met de nodige eerbied gepaard gaat. Het museum pronkt met gastronomische instellingen en animaties over de Duitse tegenhanger van onze frieten, de Bratwurst.

Wapenfabriek

In het nevenkamp van Buchenwald verbleven vanaf september 1944 ongeveer zevenhonderd Poolse en Hongaarse vrouwen overgebracht uit het vernietigingskamp Auschwitz. In februari 1945 werd het kamp gesloten en werden de vrouwen in "dodenmarsen" naar andere kampen overgebracht.

In het hoofdkamp Buchenwald verbleven tussen 1937 en 1945 meer dan 250.000 gevangenen. Van hen kwamen er 56.000 om. De gedetineerden waren Joden, maar ook zigeuners, homofielen en tegenstanders van het naziregime. Op drie kilometer van waar het worstenmuseum moet komen, bevond zich een wapenfabriek. Daar werden de Joodse vrouwen tewerkgesteld. Wie de arbeid niet meer aan kon, werd naar Auschwitz teruggestuurd.