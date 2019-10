Context te gevoelig: Franse minister laat voetbalmatch Frankrijk-Turkije schieten SVM

14 oktober 2019

14u25

Bron: Belga 0 De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian woont de kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Turkije vanavond niet bij. Nochtans was hij dat eerst wel van plan. De kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal valt in een gevoelige context op sportief-, diplomatiek- en veiligheidsvlak.

Vorige week woensdag lanceerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een militaire operatie in het noorden van Syrië tegen Koerdische troepen. Turkije beschouwt die Koerden als terroristen, maar zij waren wel lange tijd partner van het Westen in de strijd tegen terreurgroep IS.

Frankrijk hekelde het "unilaterale offensief" en schortte de wapenverkoop aan Turkije op. In Parijs vonden afgelopen weekend verschillende manifestaties plaats in steun van de Syrische Koerden.

“Annuleer de match”

Verschillende Franse politici riepen al op de wedstrijd te annuleren. "We kunnen morgen in het Stade de France redelijkerwijs niet de mensen ontvangen die de slachtpartij van onze Koerdische bondgenoten toejuichen", twitterde Jean-Christophe Lagarde. Hij is parlementslid van de centrumlinkse UDI en voorzitter van de studiegroep over de Koerden in de Franse Assemblée.

De man verwees naar de militaire groet die Turkse voetballers hadden gebracht om hun overwinning van vrijdag tegen Albanië te vieren. Daarmee steunden ze de soldaten die in Syrië zijn ingezet. Normaal zullen de Turkse ministers van Sport en van Justitie -net als de ambassadeur in Parijs- wel aanwezig zijn in het stadion.