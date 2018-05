Consumenten dragen zonder het te weten bij aan de financiering van Islamitische Staat kv

22 mei 2018

18u21

Bron: Reuters 0 Islamitische Staat verdient in Afghanistan jaarlijks honderdduizenden dollars met de ontginning van talk, dat uiteindelijk op de Europese en Amerikaanse markt belandt, zo bericht ngo Global Witness. Het mineraal kent een erg uiteenlopend gebruik, gaande van verf tot babypoeder en cosmetica. Consumenten in westerse landen dragen bijgevolg indirect bij aan de financiering van de terreurorganisatie.

In de eerste twee maanden van dit jaar exporteerde Islamitische Staat zo'n 500.000 ton talk uit Afghanistan, schrijft Global Witness in zijn rapport gebaseerd op cijfers van het Afghaanse ministerie voor Mijnbouw.

Nagenoeg alle talk ging naar Pakistan, vanwaar het werd uitgevoerd naar andere landen. Meer dan een derde van de Amerikaanse talk is afkomstig uit Pakistan en een groot deel belandt in de Europese Unie.

"Onwetende Amerikaanse en Europese consumenten helpen onbedoeld met de financiering van extremistische groepen in Afghanistan", zegt campagnedirecteur Nick Donovan van Global Witness. De ngo strijdt tegen corruptie en de schending van de mensenrechten bij de exploitatie van natuurlijke grondstoffen.

Talk is mogelijk het minst glamoureuze van alle conflictmineralen. Global Witness

Ook de taliban financieren hun activiteiten met de illegale ontginning van edelstenen en mineralen zoals lazuursteen (lapis lazuli). De taliban en Islamitische Staat zijn bijgevolg in een hevige strijd gewikkeld om de controle over Nangarhar. Deze provincie op de grens met Pakistan beschikt over grote talkvoorraden, alsook mineralen als chromiet en marmer. Bovendien lopen belangrijke smokkelroutes voor drugs en andere waren door Nangarhar.

Talk is "mogelijk het minst glamoureuze van alle conflictmineralen", zegt Global Witness. Het is volgens de ngo moeilijk in te schatten hoeveel Islamitische Staat precies met de ontginning ervan verdient. Het bedrag ligt vermoedelijk ergens tussen de tienduizenden en miljoenen dollars per jaar. Honderdduizenden dollars is een aanvaardbare gemiddelde schatting, aldus de ngo.

Volgens het Amerikaanse leger zijn er zo'n 750 à 2000 IS-strijders in Nangarhar. Het geld vormt bijgevolg een aanzienlijke bron van inkomsten voor de terreurorganisatie.