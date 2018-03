Consultanten voor Trump misbruikten Facebook-gegevens van miljoenen Amerikanen tijdens campagne Propagandabedrijf Cambridge Analytica kocht privé-informatie om tools te ontwikkelen voor Trumps verkiezingscampagne Redactie

17 maart 2018

15u51

Bron: The New York Times, The Guardian 0 Cambridge Analytica, een propagandabedrijf dat onder meer Donald Trump ondersteunde, heeft in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen privé-informatie van zo'n 50 miljoen Facebookgebruikers op een onwettige manier verzameld. Het bedrijf is intussen door Facebook geschorst van haar platform

Een klokkenluider heeft aan The Observer blootgelegd hoe Cambridge Analytica de privégegevens van miljoenen Amerikanen verzamelde zonder toestemming. Het bedrijf is eigendom van Trumps campagnedonor en miljardair Robert Mercer en aan het hoofd stond Trumps ex-adviseur Steve Bannon.

Cambridge Analytica verzamelde begin 2014 de gegevens om zo een systeem te ontwikkelen dat individuele profielen kon creëren van Amerikaanse stemmers. Zo konden vervolgens gepersonaliseerde politieke advertenties rondgestuurd worden tijdens Trumps presidentscampagne in 2016.

"Echte propagandamachine"

Cambridge verkreeg de persoonlijke informatie via een externe onderzoeker, die volgens Facebook beweerde dat hij de gegevens voor academische doeleinden verzamelde.

"We hebben Facebook gebruikt om miljoenen profielen van mensen te verzamelen. En zo bouwden we modellen om wat we wisten over hen te gebruiken. Dat was de basis waarop het hele bedrijf is gebouwd", aldus klokkenluider Christopher Wylie aan The Observer. Hij werkte tot het eind van 2014 bij het bedrijf. Volgens Wylie is Cambridge Analytica niet zomaar een databedrijf. Volgens hem is het een echte propagandamachine. "Je kan alle streams aan informatie rond je tegenstanders verzamelen", verduidelijkt hij in een video van The Guardian. "Je kan hun gedrag en reacties volledig beïnvloeden."



Over zijn bazen is Wylie duidelijk. "Regels maken hen niets uit. Voor hen is het oorlog, en gebeurt alles gewoon eerlijk." "Ze willen een cultuuroorlog voeren in Amerika," voegde hij eraan toe. "Cambridge Analytica moest het arsenaal aan wapens zijn om die cultuuroorlog te bevechten."

'Regels maken voor hen niets uit' Klokkenluider Christopher Wylie over zijn bazen

"Het was een onethisch experiment", aldus nog Wylie. "Want je speelt met een heel land. Je speelt met de psychologie van een heel land zonder hun toestemming."

"Oplichterij en fraude"

Tijdens een onderzoek van The New York Times eerder deze week reageerde Facebook eerst voorzichtig. Het bedrijf vroeg zich af of een deel van de gegevens nog steeds openlijk beschikbaar is (volgens The Times is dit het geval). Maar gisteren plaatste het socialenetwerkbedrijf dan toch een verklaring waarin werd beloofd actie te ondernemen.



"Dit was oplichterij en fraude", aldus Paul Grewal, een vicepresident bij Facebook, in een verklaring aan The Times op vrijdag. Hij voegde eraan toe dat Facebook Cambridge Analytica, Christopher Wylie en de onderzoeker Aleksandr Kogan, een Russisch-Amerikaanse academicus, van Facebook schorste. "We zullen de nodige stappen ondernemen om te zorgen dat de betreffende gegevens voor eens en voor altijd worden verwijderd", zei Grewal. The New York Times spreekt verder van een van de grootste schendingen in de geschiedenis van Facebook.

'We zullen de nodige stappen ondernemen om te zorgen dat de betreffende gegevens voor eens en voor altijd worden verwijderd' Paul Grewal, vicepresident Facebook