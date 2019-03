Constitutionele crisis in Verenigd Koninkrijk: May mag zelfde brexitdeal niet meer voorleggen aan parlement kv

18 maart 2019

17u18

Bron: Reuters, Belga 1 De Britse regering moet met een ander voorstel voorstel op de proppen komen als ze een nieuwe stemming in het parlement wil organiseren over het uitstapakkoord van premier May met de Europese Unie. Dat heeft John Bercow, de speaker van het Lagerhuis, vandaag gezegd. De mededeling kwam als een donderslag bij heldere hemel voor het kabinet van May.

Bercow, die beslist of de regering aan het parlement mag vragen om premier Theresa May’s brexitdeal goed te keuren, heeft vandaag gezegd dat de Britse regering niet meer met hetzelfde voorstel moet afkomen.

“Dit is mijn conclusie: als de overheid een nieuw voorstel naar voor wil brengen dat niet hetzelfde is of in wezen hetzelfde is als het voorstel dat op 12 maart door het Huis werd weggestemd, dan zou dat volledig in orde zijn”, zei hij. “Wat de overheid niet kan doen, is hetzelfde voorstel opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis of een voorstel dat in wezen hetzelfde is als datgene dat vorige week met 149 stemmen verworpen werd.”

Onderhandeling met EU nodig

Bercow wees erop dat het nieuwe voorstel “fundamenteel” verschillend moet zijn en dat May dus opnieuw zal moeten onderhandelen met de EU: “Niet verschillend wat betreft de verwoording, maar verschillend wat betreft de inhoud en dit in de context van een onderhandeling met anderen buiten het Verenigd Koninkrijk”, verduidelijkte hij.

Het kabinet van May reageert verrast. Bercow had de regering niet op voorhand geïnformeerd over deze beslissing. Een woordvoerder van May deelt mee dat Bercows beslissing in overweging wordt genomen.

Constitutionele crisis

“We zitten in een grote constitutionele crisis”, reageerde procureur-Generaal Robert Buckland, een van de voornaamste wetsambtenaren van de Britse overheid. Een mogelijke manier om Mays deal weer op tafel te kunnen leggen is het voortijdig van de huidige parlementaire sessie en een nieuwe beginnen, vertelde hij aan de BBC. Dat gebeurde al eens eerder, in 1949.

EU-leiders hebben echter al herhaaldelijk aangegeven dat er niet opnieuw over het uitstapakkoord kan onderhandeld worden. Volgens voorstanders van de brexit wordt een ‘no-deal-brexit’ nu waarschijnlijker. Brexiteer Jacob Rees-Mogg reageert verheugd op de uitspraak van Bercow. Anderen denken dan weer dat May de brexit zal uitstellen, indien de EU daartoe goedkeuring geeft.

May voerde de voorbije dagen intensieve gesprekken met tal van parlementsleden, maar volgens Britse media lukt het de getergde premier voorlopig niet om voldoende brexiteers over de brug te halen. Zij vrezen dat de backstop die grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden het hele land voor onbepaalde tijd aan een Europese douane-unie zal vastketenen.

“Voldoen aan test”

Volgens precedenten die teruggaan tot 1604, blijkt uit de parlementaire regels dat er niet meer dan één keer kan gestemd worden over eenzelfde voorstel tijdens dezelfde zitting van het parlement.

“Deze uitspraak moet niet worden beschouwd als mijn laatste woord over dit onderwerp”, zei speaker John Bercow. “Het is louter de bedoeling om aan te tonen aan welke test de regering moet voldoen, zodat ik kan beslissen dat een derde betekenisvolle stemming legitiem kan gehouden worden in deze parlementaire zitting.”

Bercow legde ook uit waarom hij vorige week een tweede stemming over het echtscheidingsakkoord had toegelaten, nadat de tekst in januari toch al een eerste keer met een historische meerderheid was afgewezen. “Dat was een ander voorstel”, argumenteerde hij, met een aantal “juridische aanpassingen” en bijkomende documenten die premier May was overeengekomen met haar Europese partners.

Uitstel?

Premier May had vorige week aangekondigd dat ze het echtscheidingsakkoord deze week opnieuw ter stemming zou brengen in het parlement. Indien het alsnog goedgekeurd zou raken, zou May haar Europese ambtgenoten om een kort uitstel van de brexit tot uiterlijk eind juni vragen. Ze zou om een langer uitstel verzoeken indien het akkoord opnieuw weggestemd zou worden in het Lagerhuis.

Het Britse vertrek uit de Europese Unie is vooralsnog voorzien op 29 maart. Op 21 en 22 maart komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen om zich over de situatie te beraden.