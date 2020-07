Consternatie over bomvolle tribunes met 12.000 toeschouwers in Frans themapark mvdb

28 juli 2020

11u16

Bron: TF1 - France2 12 Een openluchtshow voor maar liefst 12.000 toeschouwers op de tribunes wekt wrevel op in Frankrijk, op een moment dat het coronavirus beetje bij beetje weer steeds meer om zich heen grijpt. Het themapark Puy du Fou brengt na polemiek op sociale media de capaciteit terug.

Le Puy du fou a accueilli 12000 spectateurs hier soir #JT13H pic.twitter.com/8rk7uWyYBg Info France 2(@ infofrance2) link

Het familiepark in het westkust-departement Vendée in de brede omgeving van Nantes geldt qua bezoekersaantallen als het tweede grootste van Frankrijk na Disneyland Parijs. Attracties zijn er niet te vinden, in het park staan spectaculaire opvoeringen centraal met veel oog voor geschiedenis en romantiek.

De anderhalf uur durende avondshow waar miljoenen euro’s in zijn geïnvesteerd, zorgde vrijdag voor drie bomvolle tribunes. Aanwezigen konden pas plaatsnemen nadat hun lichaamstemperatuur was getest. Ook mondmaskers waren verplicht. Tussen de drie grote tribunes waren plexiglas-afsluitingen geplaatst. Toch leidde beelden van de menigte tot verbazing op Franse sociale media, temeer omdat het enorme Stade de France door de coronacrisis maar 5.000 toeschouwers toelaat. ‘#2poids#2mesures’ (#2maten#2gewichten) groeide uit tot een populaire hashtag.

Puy du Fou heeft zondag op eigen initiatief beslist om de maximumcapaciteit terug te brengen naar 5.000 aanwezigen, om zo betere social distancing te creëren. Alle voorstellingen waren tot half september geheel uitverkocht. Mensen wier ticket is vervallen, krijgen een tegoedbon of kunnen hun geld terugkrijgen.