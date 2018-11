Consortium 12-12 zamelt ruim 3 miljoen euro in voor slachtoffers van ramp in Indonesië TMA

09 november 2018

11u51

Bron: Belga 3 Het Consortium 12-12 meldt dat het een maand na de ramp op het Indonesische eiland Sulawesi de vooropgestelde doelstelling van het inzamelen van drie miljoen euro heeft bereikt. De teller staat op 3.160.000 euro.

De aardbeving en de tsunami die het eiland troffen eisten een zware tol. Ze kostten het leven aan meer dan 2.000 mensen. Nog eens 200.000 mensen verloren hun woning en ook een maand na de ramp blijven ruim 1.000 mensen vermist. Ook de materiële schade is groot, met meer dan 68.000 beschadigde huizen en 1.500 beschadigde scholen.



De lidorganisaties van het Consortium 12-12, zeven ngo's die humanitaire noodhulp bieden, zijn actief in alle getroffen gebieden en in de verschillende domeinen van humanitaire hulp. Zo bedeelde Caritas voedselpakketten aan 6.000 families, verdeelde Oxfam hygiënekits aan meer dan 7.000 slachtoffers en geeft Handicap International aan meer dan 900 mensen een opleiding in verzorging en revalidatie. Storten kan nog steeds via de site van 12-12.

