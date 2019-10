Conservatieven willen Lagerhuis onder druk zetten door “keer op keer om verkiezingen te vragen” LH

25 oktober 2019

11u14

Bron: ANP, The Guardian 0 De Britse Conservatieven gaan het parlement keer op keer vragen vervroegde verkiezingen uit te schrijven als het maandag weigert in te stemmen met een voorstel daartoe. Dat heeft de Britse minister van Financiën Sajid Javid gezegd bij BBC Radio 4.

,,We brengen maandag het voorstel tot het houden van verkiezingen in het parlement”, zei Javid. “Als Labour dat niet steunt, dan blijven we dat keer op keer inbrengen.” Daarmee willen de Conservatieven het Lagerhuis onder druk zetten.

De Britse regering heeft daarnaast besloten om de presentatie van de begroting uit te stellen. Die was voorzien voor 6 november, maar de regering acht het belangrijker om nu volop in te zetten op het vertrek uit de Europese Unie, zo legde Javid ook uit. "Dit is een besluit dat ik samen met de premier heb genomen. We zijn overeengekomen dat het nu het belangrijkste is om de brexit uit te voeren en vervolgens verkiezingen te hebben", verklaarde Javid op de openbare omroep BBC.

Verkiezingen op 12 december

Om de brexit-impasse te doorbreken, had de conservatieve premier Boris Johnson de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn opgeroepen om vervroegde verkiezingen te houden op 12 december indien de Europeanen de Britten een uitstel tot eind januari zouden aanbieden. Gaat de oppositie akkoord, dan wordt het parlement op 6 november ontbonden.



Deze ochtend zijn de ambassadeurs van de EU-lidstaten bijeengekomen om zich te beraden over het Britse verzoek om uitstel.

