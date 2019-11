Conservatieven twee weken voor Britse verkiezingen in pole position: peiling voorspelt beste resultaat sinds 1987 LH

28 november 2019

14u56

Bron: Belga 1 Twee weken voor de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië voorspellen peilingen een grote meerderheid voor de Conservatieven van premier Boris Johnson. De partijen zeggen zich voor te bereiden op een nipter resultaat, wat het objectief van de regeringsleider om de brexit werkelijkheid te laten worden nog riskeert te compliceren.

De Tories bleven tot nu toe voorop liggen wat betreft stemintenties. Maar een peiling van het instituut YouGov geeft nu voor het eerst een inschatting van de zetelverdeling. Dit is belangrijk gezien de zetel van elke kieskring gaat naar degene die daar een gewone meerderheid haalt.



Indien de Britten vandaag naar de stembus zouden trekken, zouden ze de Conservatieven een voorsprong van 68 zetels geven in het Lagerhuis. Johnson en co zouden ten opzichte van 2017 42 zetels bijwinnen om uit te komen op 359 stuks. Als belangrijkste oppositiepartij zou Labour 51 zetels verliezen om te stranden op 211 zetels.

YouGov ondervroeg voor het onderzoek zowat 100.000 mensen. De peiling was langverwacht omdat de gebruikte methode in 2017 had voorspeld dat niemand een absolute meerderheid in het parlement zou verwerven niettegenstaande de opmars van de Conservatieven in andere peilingen. Dat resultaat leidde tot de totale impasse rond de brexit en de parlementsverkiezingen op 12 december, de derde op vier jaar tijd.

Beste resultaat sinds 1987

Volgens het onderzoeksinstituut zouden de Conservatieven nu met 43 procent van de stemmen op nationaal niveau hun beste resultaat sinds 1987 behalen. Labour zou uitkomen op 32 procent wat tot haar laagste zetelaantal sinds 1983 zou leiden.



De Tories boeken vooral terreinwinst op de sociaaldemocraten in het noorden en de Midlands. Bovendien tekent het fenomeen zich vooral af in Labour-bolwerken die in 2016 bij het referendum over de brexit met een grote meerderheid voor de Britse uitstap hebben gestemd.

