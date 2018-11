Conservatieven en christendemocraten willen nieuwe regering vormen in Zweden LH

12 november 2018

14u09

Bron: Belga 0 De leider van de conservatieve Moderaterna (Gematigde Uniepartij), Ulf Kristersson, wil samen met de christendemocraten een nieuwe regering vormen in Zweden, zo heeft hij maandag meegedeeld.

De conservatieven en christendemocraten kwamen bij de verkiezingen van september samen op ongeveer 26 procent van de stemmen uit. "Ondanks het duidelijke risico dat de Rijksdag het niet zal toelaten, heb ik beslist mij verkiesbaar te stellen", zei hij nog.

Woensdag vindt er in het parlement een vertrouwensstemming plaats. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat Kristersson die zal winnen. De liberalen hebben al aangegeven dat ze neen zullen stemmen.

Ruim twee maanden na de parlementsverkiezingen is er dus nog altijd niemand in geslaagd om een meerderheid bijeen te krijgen. De verkiezingen draaiden uit op een nek-aan-nekrace tussen het centrumlinkse blok van ‘de Rood-Groenen’, met daarin de sociaaldemocraten van de ontslagnemende premier Stefan Löfven, en de centrumrechtse ‘Alliantie’ met als belangrijkste partij de Moderaterna of Gematigde Uniepartij.

Eerder waren al gesprekken tussen de liberalen en de Centrumpartij, die oorspronkelijk met de conservatieven en de christendemocraten een coalitie wilden vormen, afgesprongen. Er was immers onenigheid over mogelijke gedoogsteun vanwege de rechtspopulistische Sverigedemokraterna of Zweden-Democraten, de grote winnaar van de verkiezingen.

Ook premier Löfven slaagde er niet in een nieuwe regering te vormen.