Conservatieve Spanjaarden voeren Hitler op in strijd tegen 'feminazis'

04 maart 2019

11u44

Bron: El Español 2 De Spaanse aartsconservatieve katholieke organisatie Hazte Oir (‘laat jezelf horen’) haalt het zwaar geschut boven voor hun nieuwste campagne. Dit keer richten de anti-abortusactivisten hun pijlen op feministen, ofte ‘feminazis’. Op een campagnebus die langs de drukste straten van Madrid en Barcelona rijdt, is een afbeelding van Adolf Hitler met roze lippenstift te zien.

De Spaanse politie laat begaan. De in 2001 opgerichte organisatie die zich blijft verzetten tegen het homohuwelijk en de versoepeling van de abortuswetgeving, is de mening toegedaan dat partnergeweld “geen gendergeweld, maar huiselijk geweld is”. Volgens Hazte Oir schendt de in 2004 aangenomen wet rond geweld tegen vrouwen “het gelijkheidsbeginsel” en “het vermoeden van onschuld”. Mannen worden zo gediscrimineerd terwijl de wetgeving bescherming moet bieden aan alle slachtoffers van partnergeweld, ongeacht het geslacht, luidt het.

Nogal wrang, daar geweld tegen vrouwen in Spanje geen te verwaarlozen probleem is. Uit een rapport van 2014 van het ministerie van Volksgezondheid bleek dat zowat 12,5 pct van de Spaanse vrouwen ouder dan 16 al het slachtoffer is geweest van het geweld van hun partner of ex-partner. In 2015 overleefden minstens 45 vrouwen het echtelijk geweld niet.

Verschillende partijen zoals de Spaanse sociaal-democraten van de PSOE vinden dat Hazte Oir geweld en haat aanmoedigt terwijl “vrouwen worden vermoord, verkracht en mishandeld.” De lancering van de merkwaardige campagne valt samen met de derde International Women’s Strike van 8 maart, een solidariteitsstaking van vrouwenbewegingen wereldwijd.

Los de hazte oir han puesto #StopFeminazis y un Hitler.



El lema, a parte, es un insulto a las mujeres asesinadas.

Esto no es delito de odio?



EL 28 DE ABRIL VETE A VOTAR, VETE A VOTAR!!!!! pic.twitter.com/f7UqsWIbez Isaac Corrales 💾(@ isaacfcorrales) link

“Het motto #StopFeminazis is een belediging voor vrouwen die stierven door partnergeweld”, luidt een afkeurende tweet.