Conservatieve Iraanse geestelijke: "Geen mededogen voor betogers" TK

15u33

Bron: Belga 1 EPA Ahmad Khatami De invloedrijke Iraanse geestelijke Ahmad Khatami heeft alle gelovigen vandaag in zijn preek opgeroepen om de deelnemers aan de antiregeringsprotesten als "vijanden van de islam" te beschouwen. "Er moet geen mededogen zijn voor hen", zo oordeelde de geestelijke tijdens het vrijdagsgebed in de Imam Khomeini-moskee in Teheran.

Sinds 28 december vinden in Iran tal van betogingen plaats waarin de religieuze machthebbers en de economische toestand in het land worden aangeklaagd. Het protest heeft al aan een twintigtal mensen het leven gekost. Er werden ook al een duizendtal mensen opgepakt.

Khatami, die geen banden heeft met ex-president Mohammad Khatami, is zoals verwacht erg kritisch voor de betogers. "Vooral de mensen die vlaggen verbranden, zouden de hoogst mogelijke straf moeten krijgen", klonk het nog in de preek. Khatami is een vooraanstaand lid van de invloedrijke raad van experten, het belangrijkste religieuze comité in Iran. Hij staat erom bekend tegen elke hervorming gekant te zijn.

Eerder had ook ayatollah Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, het protest al veroordeeld. Hij beschuldigt Israël, Saoedi-Arabië en de VS ervan achter het protest te zitten.