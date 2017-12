Conservatieve hardliner Wauquiez is nieuwe leider van Franse partij Les Républicains sam

21u50

Bron: belga 0 REUTERS Laurent Wauquiez. De 42-jarige Laurent Wauquiez is vanavond verkozen tot de nieuwe leider van Les Républicains, de grootste centrumrechtse partij in Frankrijk. De conservatieve hardliner kreeg al in de eerste ronde bijna drie kwart van de partijleden achter zich.



Wauquiez, de voorzitter van de lokale afdeling Auvergne-Rhone-Alpes, haalde in de eerste ronde 74,64 procent van de stemmen. Daarmee haalde hij het overtuigend van Florence Portelli (16,11 procent) en Maël de Calan (9,25 procent). Net geen 100.000 leden van de partij hebben een stem uitgebracht. Door de duidelijke overwinning van Wauquiez is geen tweede stemronde meer nodig.

Schandaal rond Fillon

De nieuwe partijleider moet nu proberen om Les Républicains weer op het rechte spoor te krijgen. De partij werd zwaar aangetast door een schandaal rond haar vorige leider, ex-premier François Fillon. Door een affaire rond de fictieve tewerkstelling van zijn echtgenote, werd Fillon in april al uitgeschakeld in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.

AFP

De partij heeft het bovendien moeilijk omdat huidig president Emmanuel Macron heel wat hervormingen doorvoert die de steun genieten van het bedrijfsleven. Dat heeft binnen Les Républicains geleid tot spanningen tussen leden die sommige hervormingen willen steunen en anderen die voluit voor de oppositie willen gaan.

"Echt rechts"

Wauquiez zelf heeft gesteld dat hij duidelijk een andere koers wil varen dan Macron. Hij omschrijft zijn beleid als "echt rechts". In tegenstelling tot Macron staat hij ook bekend als een euroscepticus. Tegenstanders vrezen dat hij zijn partij in het vaarwater van het extreemrechtse Front National wil brengen, in de hoop daar stemmen weg te kapen.

AFP