Conservatieve antimigratiepartij wint Sloveense verkiezingen

04 juni 2018

01u29

Bron: Belga 0 De conservatieve oppositiepartij van de voormalige premier Janez Jansa heeft gisteren de parlementsverkiezingen in Slovenië gewonnen. Dat blijkt uit de gegevens van de nationale kiescommissie. Met 99,89 procent van de stemmen geteld, kan de Sloveense Democratische Partij (SDS) rekenen op 24,96 procent van de stemmen. De opkomst bedroeg 51,97 procent; 1,7 miljoen mensen waren kiesgerechtigd.

De SDS van Jansa, een bondgenoot van de Hongaarse conservatieve premier Viktor Orban, wil een streng antimigratiebeleid wil voeren. "We hebben een eerste stap gezet naar een sterk en verantwoordelijk Slovenië in Europa", reageerde de 59-jarige partijvoorzitter al op het verkiezingsresultaat.

Ondanks de overwinning staat Jansa een lastige regeringsvervorming te wachten. Volgens de officiële resultaten is de vrij nieuwe centrumlinkse partij LMS met 12,66 procent de op een na grootste partij, gevolgd door de Sociaaldemocraten (SD) met 9,92 procent, de centrumpartij SMC van de huidige premier Miro Cerar met 9,75 procent en het linkse Levica met 9,29 procent. Het centrumrechtse NSi en het extreemrechtse SNS halen respectievelijk slechts 7,13 en 4,2 procent.

Jansa was vanaf 2004 al vier jaar lang eerste minister van Slovenië en begon begin in 2012 aan zijn tweede ambtstermijn. Na een jaar moest hij echter aftreden vanwege een corruptiezaak, waarvoor hij ook een tijd in de cel zat.

