Conservatief premier Plenkovic eist overwinning op in Kroatië NLA IB

06 juli 2020

01u14

Bron: Belga 0 In Kroatië heeft zittend premier Andrej Plenkovic deze nacht de overwinning van de parlementsverkiezingen opgeëist. Met zo’n 90 procent van de stemmen geteld, heeft zijn partij HDZ 68 van de 151 zetels in het parlement binnengehaald. De sociaal-democratische oppositie (SDP) staat op 42 zetels.

In het hoofdkwartier van HDZ riep Plenkovic zich zondagnacht uit tot toekomstig regeringsleider. “Dit resultaat, deze overwinning betekent een engagement voor ons”, klonk het. “We hebben een moeilijk mandaat achter de rug. Maar de uitdagingen die voor ons liggen, zijn nog moeilijker.”

SDP-topman Davor Bernardic erkende zijn nederlaag en feliciteerde zijn tegenstander. De conservatieven scoorden in elk geval beter dan verwacht. Op basis van de peilingen ging men uit van een nek-aan-nekrace tussen HDZ en SDP.

Coalitiepartner

De conservatieven zullen wel een partner nodig hebben om een meerderheidsregering op poten te zetten. De rechts-populistische partij van zanger Miroslav Skoro is met 15 zetels de derde grootste in Kroatië. Maar dit resultaat is slechter dan verwacht. Skoro liet ook al uitschijnen dat hij enkel een coalitie met HDZ wil vormen indien Plenkovic geen premier zou worden.

Die laatste kan echter ook nog uit een reeks kleinere partijen kiezen. De partij Most heeft acht zetels, het links-groene platform Mozemo zes, de liberale SSIP twee zetels en de liberale Kroatische Volkspartij één zetel.

Minder stemmers door corona

De conservatieven wonnen makkelijker dan de peilingen hadden voorspeld. Kroatië worstelde zich relatief goed door de coronacrisis en Plenkovic wilde zijn imago als bekwaam crisismanager verzilveren, maar sinds een week of twee worden dagelijks een paar tientallen nieuwe infecties geregistreerd.

De coronapandemie lijkt de kiezers wel afgeschrikt te hebben. Volgens de kiescommissie had omstreeks half vijf ‘s middags 34 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat was 3,5 procentpunt minder dan op hetzelfde tijdstip bij de parlementsverkiezingen van vier jaar geleden. Toen daagde uiteindelijk 53 procent van de kiezers op.