Congreslid VS stapt op na klachten: hij vroeg zijn medewerksters draagmoeder te zijn LVA

02u16

Bron: ANP, USA Today 0 REUTERS Trent Franks Het Amerikaanse congreslid Trent Franks heeft aangekondigd dat hij zal terugtreden. De Republikeinse afgevaardigde uit de staat Arizona stapt op na klachten van twee medewerkers over grensoverschrijdend gedrag.

Franks, die sinds 2003 congreslid is, verklaarde dat de ethische commissie van het Huis een onderzoek is begonnen naar aanleiding van de klachten van medewerkers aan wie hij zou hebben gevraagd of zij draagmoeder wilden zijn.

In een verklaring liet Franks weten dat zijn vraag zijn medewerkers "erg ongemakkelijk deed voelen". "Ik heb spijt dat ik hen heb gekwetst door deze mogelijkheid en dit proces op de werkvloer te bespreken".

Franks en zijn vrouw kregen eerder al via een draagmoeder een tweeling. In zijn verklaring liet hij weten dat het koppel graag nog een kind wou. Franks wil met zijn beslissing op 31 januari 2018 terug te treden vermijden dat de zaak door de media zal worden uitgebuit en voor sensatie zal zorgen, "waarbij alles wat ik lief heb, schade zal worden berokkend".

De zestigjarige afgevaardigde ontkende verder ten stelligste dat hij de vrouwen fysiek geïntimideerd zou hebben.

Derde politicus in een week tijd

De Republikein is de derde Amerikaanse politicus in een week tijd die opstapt na beschuldigingen van seksuele intimidaties. Eerder donderdag stapte de Democratische senator Al Franken op. Dinsdag trad de 88-jarige Democraat John Conyers af als lid van het Huis van Afgevaardigden.

