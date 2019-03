Congreslid Ocasio-Cortez haalt zwaar uit: “Er sterven mensen” Redactie

27 maart 2019

18u36

Democrate Alexandria Ocasio-Cortez heeft een pittige speech gehouden over de klimaatopwarming. Dat deed ze omdat er weinig actie wordt ondernomen voor het klimaat vindt ze. Haar ambitieus klimaatplan, The Green New Deal, krijgt veel tegenstand van de republikeinen.

Tijdens een hoorzitting in de commissie kreeg het klimaatplan veel kritiek. Eén van de volksvertegenwoordigers, Sean Duffy, noemde het plan niets anders dan “een elitaire fantasie”. Ocasio-Cortez trok daarop hard van leer. “Wil jij tegen de mensen zeggen dat hun verlangen naar propere lucht elitair is? Zeg dat maar tegen de kinderen in Zuid-Bronx die kampen met astma.” en ook: “Er sterven mensen. Dit gaat om levens.”

De indrukwekkende speech van Ocasio-Cortez gaat nu de wereld rond.

De Green New Deal was een ambitieus voorstel om klimaatopwarming aan te pakken. De naam verwijst naar de ‘New Deal’, een reeks economische maatregelen van president Franklin Roosevelt. Het had die naam gekregen omdat de Green New Deal economische maatregelen combineert met een groene aanpak.