Congres VS keurt steunpakket van 2.000 miljard dollar goed kv

27 maart 2020

19u15

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Congres is vandaag akkoord gegaan met een steunpakket ter waarde van 2.000 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Senaat was eerder akkoord gegaan, nu schaarde ook het Huis van Afgevaardigden zich achter het steunpakket. President Donald Trump zei eerder al de wet direct te zullen ondertekenen zodra die door het Congres was geloodst. Het steunpakket is het omvangrijkste in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Drie weken na de officiële goedkeuring van de wet krijgen miljoenen Amerikanen tot 3.000 dollar overgemaakt van de overheid. Daarnaast staat zo’n 500 miljard dollar gereserveerd voor hard geraakte sectoren zoals de luchtvaart. Kleine ondernemers kunnen goedkoop lenen, waarvoor 350 miljard dollar beschikbaar komt. Verder gaat 250 miljard dollar naar steun voor mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Nog eens 100 miljard dollar wordt uitgetrokken voor ziekenhuizen en het gezondheidssysteem.

De Amerikaanse economie heeft de ingreep hard nodig. Gisteren raakte nog bekend dat in één week 3,3 miljoen Amerikanen een uitkeringsaanvraag hadden ingediend omdat hun bedrijven dichtgingen om de uitbraak in te dammen. Zo’n explosieve stijging kwam nog nooit eerder voor. Ondertussen liet ook het consumentenvertrouwen de sterkste daling sinds oktober 2008 zien.



Hoewel de uitbraak van het virus in de VS later begon dan in China of Europa, telt het land nu het hoogste aantal coronabesmettingen wereldwijd. Het longvirus is al bij circa 86.000 Amerikanen vastgesteld. Er zouden meer dan 1.200 mensen aan zijn overleden.