Congres krijgt indrukwekkende veeg uit de pan van Jon Stewart voor nalatigheid steun 9/11-hulpverleners Slachtoffers dreigen financiële hulp te verliezen SDA

11 juni 2019

22u06 4 “Ziek en stervend, toch kwamen ze naar hier om te spreken. Om te spreken tegen niemand.” De Amerikaanse komiek Jon Stewart toonde zich van zijn meest emotionele en hartstochtelijke kant tijdens een speech gericht aan het Congres. De overheid is volgens Stewart nalatig met steun voor de hulpverleners van 9/11, die na de aanslagen ziek zijn gevallen.

Jon Stewart kennen we vooral als de komiek die met zijn ‘Daily Show’ de wereld veroverde. Maar nu zien we ook voor het eerst een erg emotionele en gevoelige kant van de man. Hij probeert al sinds de aanslagen van 11 september in New York het op te nemen voor de hulpverleners van die dag.

Velen onder hen zijn maanden of jaren later ziek geworden door de giftige rook en stoffen die er op ‘ground zero’ vrijkwamen. Heel wat hulpverleners kregen kanker, en stierven. De overheid heeft normaal een speciaal hulpfonds voor die mensen om de medische kosten te betalen, maar het geld daarvoor dreigt nu op te geraken door nalatigheid van het congres.

“Jullie onverschilligheid zorgt ervoor dat deze mensen hun meest kostbare goed kwijtspelen. Hun tijd.” Jon Stewart

Stewart trok daarom, samen met enkele zieke hulpverleners, naar het congres om hen te confronteren met hun nalatigheid. Het werd een emotioneel betoog van zowel Stewart als enkele mensen van de NYPD. Of de speech voor verandering zal zorgen valt nog af te wachten, maar indrukwekkend is het zeker en vast wel.