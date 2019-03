Congolezen staken voor derde dag op rij: “Buitenlanders behandelen ons als slaven" jv

13 maart 2019

14u45

Bron: afp 0 Congolezen die tewerkgesteld zijn in winkels van buitenlanders, zijn een staking gestart om hun arbeidsomstandigheden aan te klagen. Volgens hen worden ze behandeld als slaven en kunnen ze met hun job geen waardig leven leiden.

"Buitenlanders behandelen de Congolezen slecht. Dat is vooral het geval bij Indiërs, die massaal een beroep doen op onderaannemers, en bij Pakistanen en Chinezen", verklaarde Jean Makayanga van het vakbondsfront, aan het Franse persagentschap AFP. "Ze misbruiken ons en beschouwen ons als slaven".

De staking startte begin deze week en is vandaag al aan zijn derde dag toe. Op de grote markt van Kinshasa hebben zich honderden stakers verzameld. Heel wat winkels zijn er gesloten en de politie is zichtbaar aanwezig.

De vakbondsman klaagt onder meer het systeem van onderaannemers aan. Tussenpersonen sturen Congolezen naar een bedrijfje, waar ze geen arbeidscontract krijgen, geen vast werk of sociale bescherming. Ook het feit dat iedereen het minimumloon (Smig) krijgt uitbetaald, stuit op protest.

Waardig loon

"We willen dat de werknemers een waardig loon krijgen", klinkt het. Een staker getuigt dat de tussenpersoon bovendien nog een deel van zijn loon afhoudt. Tot slot zijn ook de werkuren een reden om het werk neer te leggen.

De stakers kijken in de richting van de nieuwe president, Félix Tshisekedi, om hun situatie te verbeteren. "We willen dat de arbeidsinspectie komt om de regelgeving te controleren", zegt Makayanga.

Sinds de eedaflegging van de nieuwe president, Felix Tshisekedi, is het sociaal protest in Congo toegenomen. Zo werd in de overheidsbedrijven al geprotesteerd voor de uitbetaling van achterstallig loon. Maar de stakers vertegenwoordigen slechts een minderheid van de Congolese bevolking: de meesten hebben immers geen baan en werken in de informele sector.