Congolese ‘Terminator’ schuldig aan misdaden tegen menselijkheid en oorlogsmisdaden tvc

08 juli 2019

11u09

Bron: Belga 0 De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda, bijgenaamd Terminator, is door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig verklaard aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De rechters spraken zich vandaag kort voor de middag uit in de zaak. Hij werd onder meer schuldig bevonden aan verkrachting, seksuele slavernij, moord en het rekruteren en inzetten van kindsoldaten in 2002 en 2003 in de Oost-Congolese provincie Ituri. Ntaganda bleef tijdens het hele proces zijn onschuld volhouden.

De rechters van het Strafhof achtten Ntaganda schuldig aan alle 18 aanklachten tegen de man. Het ging om 13 klachten over oorlogsmisdaden en vijf over misdaden tegen de menselijkheid. Voor delen van de drie aanklachten draagt Ntaganda volgens de rechters rechtstreekse verantwoordelijkheid, voor de rest van die drie klachten en de andere vijftien was hij een onrechtstreekse mededader.

De verdediging van Ntaganda pleitte dat hij zelf een slachtoffer was, omdat ook hij als kindsoldaat gerekruteerd werd. “Ik heb vrede met mezelf, deze aantijgingen zijn niets anders dan leugens”, zei hij in augustus vorig jaar in zijn slotwoord. Het proces startte in september 2015.

Strafmaat

Ntaganda wordt hiermee de vierde persoon die veroordeeld is door het Strafhof sinds de oprichting van het hof in 2002. De rechters moeten zich nog uitspreken over de strafmaat en eventuele vergoedingen voor de slachtoffers. Ntaganda kan tegen de veroordeling nog in beroep gaan. Als ook de rechters in beroep Ntaganda schuldig verklaren, zal het de eerste keer zijn dat misdaden van seksueel geweld bestraft worden.

Ntaganda werd geboren in Rwanda en maakte opgang binnen de Tutsi-rebellen van het RPF, dat in 1994 aan de macht kwam in Kigali. Later kwam hij terecht in Congo. Voor een deel van de periode die hij daar doorbracht, moest hij terechtstaan. Kort na de eeuwwisseling was Ntaganda er adjunct van de stafchef van de rebellenbeweging UPC (Union des Patriotes congolais). Volgens de aanklagers pleegde Ntaganda daar niet alleen zelf moorden, verkrachtingen, seksuele slavernij en gebruikte hij kindsoldaten, maar beval hij zijn troepen ook om hetzelfde te doen.

Later werd hij benoemd tot generaal in het Congolese leger, tot hij in 2012 met een paar honderd soldaten deserteerde en clashte met het Congolese regeringsleger.

In 2006 werd het eerste aanhoudingsbevel tegen Ntaganda uitgevaardigd. Pas zeven jaar later ging hij zichzelf aanbieden bij de Amerikaanse ambassade in Kigali. Vermoed wordt dat hij daartoe gedwongen werd door het regime in Kigali, dat hem jarenlang steunde. In de maanden voordien had Rwanda zware kritiek gekregen voor de onrust die het in het oosten van Congo stookte.

Deze veroordeling is niet onbelangrijk, omdat de rechters van het Strafhof de voorbije jaren verschillende beklaagden vrijspraken. Vorig jaar was er nog een opvallende vrijspraak, in beroep, voor de Congolese krijgsheer en oud-vicepresident Jean-Pierre Bemba.