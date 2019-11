Congolese ‘Terminator’ Ntaganda blijft strijdlustig en gaat in beroep tegen 30 jaar celstraf AW

08 november 2019

15u12

De Congolese oud-krijgsheer Bosco Ntaganda, bijgenaamd Terminator, gaat in beroep tegen de gevangenisstraf van dertig jaar waartoe hij gisteren veroordeeld werd door het Internationaal Strafhof (ICC). Dat bevestigt zijn advocaat.

Nooit eerder sprak het Strafhof zo'n zware straf uit. In juli werd Ntaganda al schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd in 2002 en 2003 in Congo.

Zijn advocaat meldt dat het beroep formeel "binnen de 30 dagen, conform de regelgeving" ingediend zal worden. Nog volgens de advocaat maakten de rechters "grote juridische en feitelijke fouten". Volgens de rechters speelde Ntaganda een bepalende rol in de misdaden die zijn troepen in 2002 en 2003 begingen in Ituri, in het noordoosten van Congo.

Ntaganda noemt zichzelf een "revolutionair", en geen crimineel. Van de bijnaam Terminator houdt hij ook niet. "Hij houdt vol dat de manier waarop hij wordt omschreven noch de waarheid, noch de werkelijkheid is", aldus nog zijn verdediging.

Generaal en deserteur

Ntaganda werd geboren in Rwanda en maakte opgang binnen de Tutsi-rebellen van het RPF, dat in 1994 aan de macht kwam in Kigali. Later kwam hij terecht in Congo. Voor een deel van de periode die hij daar doorbracht, stond hij terecht.

Kort na de eeuwwisseling was Ntaganda er adjunct van de stafchef van de rebellenbeweging UPC (Union des Patriotes congolais). Volgens de aanklagers pleegde Ntaganda daar niet alleen zelf moorden, verkrachtingen, seksuele slavernij en gebruikte hij kindsoldaten, maar beval hij zijn troepen ook om hetzelfde te doen.

Later werd hij benoemd tot generaal in het Congolese leger, tot hij in 2012 met een paar honderd soldaten deserteerde en clashte met het Congolese regeringsleger.

Eerste aanhoudingsbevel

In 2006 werd het eerste aanhoudingsbevel tegen Ntaganda uitgevaardigd. Zeven jaar later ging hij zichzelf aanbieden bij de Amerikaanse ambassade in Kigali. Vermoed wordt dat hij daartoe gedwongen werd door het regime in Kigali, dat hem jarenlang steunde. In de maanden voordien had Rwanda zware kritiek gekregen voor de onrust die het in het oosten van Congo stookte.