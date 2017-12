Congolese priester die klokken laat luiden om vertrek Kabila te eisen verhoord IB

Bron: Belga 0 AFP Joseph Kabila in juni van dit jaar. De deken van de priesters van Kinshasa is gisteren door het gerecht verhoord, omdat hij de priesters van de hoofdstad van Congo opriep om de klokken iedere week vijftien minuten lang te luiden. Ze eisen zo het vertrek van president Joseph Kabila.

"Het parket van Kalamu heeft priester Vincent Tshomba drie uur lang verhoord", zei een van zijn advocaten, Georges Kapiamba. Tshomba werd verhoord vanwege "zogenaamd nachtlawaai".

In een klacht schreef de advocaat van Unana, een kleine partij die dicht bij de meerderheid staat, dat een van zijn kaderleden aan hartproblemen lijdt vanwege "geluidshinder" door de klokken van een katholieke parochie in het centrum van Kinshasa. Het parket wil de partijen vrijdag confronteren.

l’abbé Vincent Tshomba convoqué au palais de justice pour le marches de 31 dec https://t.co/ntsHRyHZW6 pic.twitter.com/lHRRBxZxf5 jobourgmakambotv(@ jmakambotv) link

Sylvesterakkoord

Begin december vroeg Tshomba, (zie foto boven) priester in een parochie in een volkswijk in het stadscentrum, aan de priesters van de hoofdstad om iedere donderdag vanaf 21 uur de klokken 15 minuten te luiden. Doel is om de uitvoering te eisen van het zogenoemde Sylvesterakkoord van 31 december 2016, dat overeengekomen is door meerderheid en oppositie, met bemiddeling van de katholieke bisschoppen. Het akkoord houdt in dat er ten laatste "eind 2017" nieuwe verkiezingen zouden plaatsvinden voor een opvolger van Kabila, van wie de ambtstermijn al verliep op 19 december 2016. De grondwet verbiedt hem om zich nog kandidaat te stellen, maar hij mag wel aanblijven tot een opvolger verkozen is.

Protestconcert van vuvuzela's, pannen en toeters

Op donderdag 14 en 21 december luidden de klokken bijgevolg in de meeste katholieke parochies. Tegelijkertijd was er in de meeste wijken van Kinshasa een concert te horen van pannen, fluitjes, vuvuzela's en toeters.

Een katholiek lekencomité riep overigens op 17 december op voor een mars op 31 december 2017, "om de toekomst van Congo te bevrijden". Voor hen heeft de overheid niet de "voorafgaandelijke voorwaarden" vervuld om "echt geloofwaardige" verkiezingen te organiseren. Verschillende politici van de oppositie steunden de mars al.