Congolese presidentskandidaat sjoemelt met Belgisch nepdiploma

08 januari 2019

10u12

Bron: Belga 0 Het diploma dat de Congolese opposant Félix Tshisekedi indiende bij de registratie van zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen, is ongeldig. Hij zou het diploma in België behaald hebben, maar de instelling die erop vermeld staat, biedt die richting niet eens aan, schrijft La Libre Belgique.

Geruchten over Tshisekedi’s “nepdiploma’s” doen al maanden de ronde, en La Libre Belgique zegt hier nu bevestiging van te hebben gekregen bij de betrokken hogeschool. Op het document dat Tshisekedi indiende bij de Congolese kiescommissie Céni staat dat hij een diploma in marketing en communicatie behaalde in het academiejaar 1990-1991 aan de Brusselse hogeschool 'l'Institut des carrières commerciales'. De onderwijsinstelling zegt echter dat het diploma bij hen niet te behalen is, en het document dus ook niet van de school komt.



Het gevolg hiervan is volgens La Libre dat de kandidatuur van Tshisekedi mogelijk ongeldig verklaard zal worden, en dat er gesprekken gaande zijn tussen het Front commun pour le Congo (FCC), het verkiezingsplatform dat door Kabila is opgericht, en het platform van Vital Kamerhe en Félix Tshisekedi.

