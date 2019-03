Congolese president verleent amnestie aan 700 gevangenen kv

14 maart 2019

16u45

Bron: Belga 0 De nieuwe president van Congo, Felix Tshisekedi, gaat zo'n 700 gevangenen vrijlaten, onder wie ook enkele prominente politieke gevangenen. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Tshisekedi legde eerder dit jaar de eed af. Hij nam het stuur over van Joseph Kabila, die wel vaker opposanten in de cel stak.

Bij de gevangenen die amnestie krijgen, zijn onder meer Firmin Yangambi, een mensenrechtenactivist die in 2010 twintig jaar cel kreeg voor de poging om een opstand tegen Kabila te organiseren en Franck Diongo, die in 2016 vijf jaar cel kreeg voor het vasthouden van drie soldaten tijdens protesten.



Het bevel om de gevangenen vrij te laten, werd woensdagnacht voorgelezen op de publieke televisie. De effectieve vrijlating "zal nog een paar uur duren", vertelde Flory Kadima, directeur van een gevangenis in Kinshasa waar verschillende politieke gevangenen vast zitten.