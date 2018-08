Congolese oud-vicepresident Bemba aangekomen in Kinshasa bvb

01 augustus 2018

11u14

De vroegere Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba is vandaag, rond 9.30 uur plaatselijke tijd, geland in Kinshasa. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld. Na meer dan elf jaar keert hij dus terug naar Congo, waar hij wil meedingen naar het presidentschap bij de verkiezingen van 23 december 2018. "Ik kijk ernaar uit jullie opnieuw te ontmoeten woensdag", tweette Bemba gisteravond nog, voor hij in Brussel een privéjet nam richting Kinshasa. Ook een andere oppositieleider, Moïse Katumbi, zou deze week terugkeren, maar het is nog onzeker of hij toestemming zal krijgen om te landen.

Vorige maand werd Bemba in een verrassende uitspraak van het Internationaal Strafhof in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De rijke zakenman verloor in 2006 de verkiezingen van president Joseph Kabila - hij haalde toen 42 procent van de stemmen in de tweede ronde. Twee jaar later werd hij opgepakt in Sint-Genesius-Rode. In eerste aanleg was hij tot 18 jaar celstraf veroordeeld.

Bemba was al vicepresident tussen 2003 en 2006. In Kinshasa is de politie op verschillende kruispunten en strategische plaatsen opvallend aanwezig. De hoofdstad is een van Bemba's machtsbasissen. Congolese nieuwssites publiceren beelden van uitgelaten massa's in de straten van Kinshasa.

Of Bemba gevolgd zal worden door Moïse Katumbi is nog onzeker. De Congolese luchtvaartautoriteiten hebben Katumbi nog geen toelating gegeven om te landen. Los van dit logistiek probleem riskeert Katumbi bij zijn aankomst meteen in de cel belanden. In juni 2016 werd hij bij versterk veroordeeld tot drie jaar cel in een zaak die volgens Katumbi zelf politiek gemotiveerd is.