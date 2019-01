Congolese oppositiekandidaat Fayulu vecht uitslag verkiezingen aan kg

11 januari 2019

15u22

Bron: Belga 0 Martin Fayulu gaat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen in Congo aanvechten voor het Grondwettelijk Hof in Kinshasa. Fayulu claimt de overwinning, maar volgens de kiescommissie (Céni) kwam de andere oppositiekandidaat, Felix Tshisekedi, als winnaar uit de stembusgang van 30 december.

De kiescommissie riep Félix Tshisekedi uit tot winnaar met 38,57 procent van de stemmen. Fayulu behaalde volgens Céni, 34,8 procent, waarop hij gewag maakte van een “electorale staatsgreep”. Dat was een complete verrassing, want uit een poll die de Amerikaanse ‘Congo Research Group’ net voor de stembusslag bekendmaakte, bleek nog dat Fayulu bijna de helft van de stemmen zou halen.

In beroep

Volgens het kamp van Fayulu behaalde hij effectief meer dan 60 procent van de stemmen, terwijl Tshisekedi bleef steken op 19 procent. Ook de Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) meent dat de resultaten van de presidentsverkiezingen “niet overeenkomen” met de gegevens van de Kerk. Op basis van eigen waarnemers is volgens hen Fayulu de winnaar.



“We zullen beroep aantekenen bij het Grondwettelijk Hof”, zegt Eve Bazaiba, een woordvoerder van Fayulu. De deadline om in beroep te gaan is morgen.

EU roept op tot kalmte

De Europese Unie heeft Céni, de onafhankelijke kiescommissie in Congo, ondertussen opgeroepen tot de publicatie van de processen-verbaal van alle lokale centra die de resultaten van de presidentsverkiezingen verzamelen. Die officiële documenten kunnen meer licht schijnen op de kiesuitslag.

“De voorlopige resultaten worden betwist door een deel van de oppositie en nationale waarnemers, in het bijzonder de Nationale Bisschoppenconferentie van Congo. Het is bijgevolg belangrijk voor de geloofwaardigheid van het proces dat Céni zijn werk voortzet in overeenstemming met de kieswet”, onderstreepte de woordvoerster van Europees buitenlandminister Federica Mogherini in een mededeling.

De Europese Unie maant ook opnieuw alle politieke spelers in Congo tot kalmte aan. “Elke betwisting van de resultaten moet op vreedzame wijze gebeuren, via een beroep op de voorziene procedures en een politieke dialoog tussen alle betrokken partijen, om een voltooiing van het democratische proces mogelijk te maken”, zo klinkt het in de mededeling.

Bekijk ook: