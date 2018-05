Congolese oppositie wil met één gemeenschappelijke kandidaat president Kabila uitdagen bvb

25 mei 2018

17u53

Bron: Belga 0 Bij de voor december geplande verkiezingen in Congo wil de oppositie met één gemeenschappelijke kandidaat de partij van zittend president Joseph Kabila uitdagen, zo hebben de twee belangrijkste oppositieleiders, Moïse Katumbi en Felix Tshisekedi, vandaag bekendgemaakt. Teams van hun beide partijen werken een gezamenlijk programma uit voor die ene gemeenschappelijke kandidaat.

Volgens waarnemers heeft een verenigde oppositie kans om het regime van Kabila te verslaan indien de stembusgang wel degelijk in december doorgaat.

De tweede en grondwettelijk gezien laatste ambtstermijn van Kabila liep in december 2016 af. Sindsdien zijn de verkiezingen om steeds nieuwe redenen verschoven. Hij heeft in het midden gelaten of hij al dan niet een nieuwe gooi naar het hoogste ambt wil doen of daarvoor een andere kandidaat van zijn partij naar voren schuiven.

De vroegere provinciegouverneur Katumbi geldt als de belangrijkste uitdager van Kabila. Wegens dreigende gevangenname, naar zijn zeggen om politieke motieven, is hij naar het buitenland gevlucht.

Tshisekedi is de zoon van de begin 2007 in België gestorven "eeuwige opposant" Etienne Tshisekedi.