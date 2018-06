Congolese opposant Luc Nkulula komt om in woningbrand: medestanders vermoeden kwaad opzet sam

10 juni 2018

12u59

Bron: belga 3 De Congolese activist Luc Nkulula (33), een van de drijvende krachten achter de burgerbeweging La Lucha, is vannacht om het leven gekomen bij een brand in zijn woning in Goma. Dat melden Congolese media.

Er gaan stemmen op om een internationaal onderzoek te vragen naar de precieze omstandigheden van de brand en het overlijden. Medestanders van Nkulula maken gewag van kwaad opzet.

"Volgens ons gaat het om een misdaad. Er was deze nacht geen elektriciteit. Er werd ook niet meer gekookt, het incident gebeurde omstreeks middernacht", zegt Espoir Ngalukiye, een militant van La Lucha op Actualite.cd.

Volgens Ngalukiye leefde Nkulula samen met zijn zus, die op het moment van de brand niet in de woning was. "Nkulula heeft nog enkele waardevolle documenten langs het raam naar buiten kunnen gooien, maar kon zelf niet meer ontsnappen aan de vlammen."

Verkiezingen

De Congolezen trekken op 23 december naar de stembus trekken voor de langverwachte presidentsverkiezingen. Daarnaast moeten ze ook een nieuw parlement en nieuwe provincieraden kiezen. In Congo is Joseph Kabila nog altijd president, hoewel zijn tweede en grondwettelijk gezien laatste ambtstermijn afliep in december 2016.

De president en zijn entourage slaagden er altijd in verkiezingen op de lange baan te schuiven. Het is ook maar de vraag of de verkiezingen eind dit jaar zullen kunnen doorgaan.

#Kabila ne prépare pas d’élections, mais un semblant de légitimité pour son coup de force. Les Congolais qui descendent dans les rues au péril de leur vie n’exigent rien de moins que le départ immédiat de #Kabila, pré-condition à de véritables élections. pic.twitter.com/ZFGQo0wBr2 LUC(HA)(@ luchaRDC) link