Congolese minister van Volksgezondheid stapt op PVZ

22 juli 2019

17u55

Bron: AFP 1 De Congolese minister van Volksgezondheid heeft vandaag ontslag genomen, nadat president Félix Tshisekedi zaterdag had aangekondigd dat hij voortaan verantwoordelijk is voor de coördinatie van de strijd tegen de ebola-epidemie in zijn land. Op een jaar tijd kwamen in het oosten van de Democratische Republiek Congo al meer dan 1.700 mensen om het leven.

Thisekedi kondigde zaterdag aan dat hij een team van experts heeft aangesteld die de bestrijding van de epidemie onder zijn toezicht moeten controleren. Minister Oly Ilunga liet vandaag weten dat hij zich miskend voelt door de beslissing van de president. "Ik trek mijn conclusies uit uw beslissing om de reactie op de ebola-epidemie onder uw directe controle te plaatsen en meen dat die beslissing onvermijdelijk zal leiden tot een schadelijke kakofonie. Daarom bied ik mijn ontslag aan als minister van Volksgezondheid", schreef hij vandaag in een brief.

"Zoals in elke oorlog, want daar gaat het wel degelijk over in deze strijd, kan er niet meer dan één beslissingscentrum zijn om geen verwarring te creëren", aldus nog de arts.

"De ebolacrisis is geen humanitaire crisis. Ze is een crisis voor de volksgezondheid die plaatsvindt in een milieu dat gekarakteriseerd wordt door problemen met de veiligheid", aldus de arts. Hij keurt bovendien sterk af dat er van verschillende kanten druk wordt gezet om er toch een humanitaire crisis van te maken, waardoor een parallel systeem op poten gezet wordt dat het bestaande gezondheidssysteem niet versterkt.

Ook drukt de minister zijn verzet uit tegen de uitrol van een nieuw experimenteel ebolavaccin van het Belgische Janssen Pharma­ceutica. "Het is een illusie dat een nieuw vaccin (met twee dosissen met een interval van 56 dagen), dat wordt aangeboden door actoren met een manifest gebrek aan ethische waarden en dat met opzet informatie niet door geeft aan de gezondheidsautoriteiten, een beslissende invloed zal hebben op de controle van de huidige epidemie", schrijft hij nog, zonder meer uitleg te geven.

Ilunga kwam op 13-jarige leeftijd naar België, studeerde aan de UCL en was tot 2017 CEO en medisch directeur van de Europaziekenhuizen in Brussel. Hij verzorgde bovendien voormalig president Etienne Thisekedi toen die tussen augustus 2014 en juli 2016 om medische redenen in ons land verbleef.

Noodsituatie

Vorige week nog riep de Wereldgezondheidsorganisatie een noodsituatie met internationale draagwijdte uit in het oosten van Congo vanwege de epidemie. Sinds 1 augustus vorig jaar kwamen 1.737 mensen om door ebola, vooral in de regio van Beni in Butembo, in Noord-Kivu, aldus het ministerie van Volksgezondheid gisteren.