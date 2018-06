Congolese justitie opent onderzoek naar opposant Katumbi na paspoortincident in Zaventem KVE

18 juni 2018

21u38

Bron: Belga 1 De Congolese justitie heeft vandaag een onderzoek geopend naar Moïse Katumbi, een van de grote namen in de Congolese oppositie die het land echter niet meer binnen mag. Reden is het paspoortincident, vorige week op de luchthaven van Zaventem. Katumbi geeft de autoriteiten zelf de schuld, maar Kinshasa gaat nu in de tegenaanval. Katumbi is kandidaat bij de voor eind dit jaar geplande presidentsverkiezingen.



In een kort communiqué meldt het Congolese parket-generaal dat het niet langer "onverschillig" kan blijven bij de "verpletterende onthullingen door de internationale pers over de aanhouding van mijnheer Moïse Katumbi, in het bezit van een duidelijk vervalst Congolees paspoort".

Manoeuvre van het regime-Kabila

Katumbi werd in Zaventem tegengehouden met een vals paspoort, maar zelf vermoedt hij daarachter een manoeuvre van het regime-Kabila. Hij was op woensdag 13 juni op Brussels Airport betrapt met het vervalst paspoort, toen hij - als lid van de Afrikaanse voetbalbond op doorreis naar het WK in Rusland - naar de openingsceremonie van het WK in Moskou wilde reizen.



In afwachting van de regularisatie van zijn situatie mag hij in België blijven.

Volgens zijn woordvoerder werd Katumbi's semibiometrische paspoort ingetrokken door het systeem. "Omdat de Congolese overheid de semibiometrische paspoorten heeft ingetrokken, had de heer Katumbi een aanvraag voor een volledig biometrisch paspoort ingediend, maar dat is zonder enige uitleg geweigerd door het regime in Kinshasa", zegt zijn woordvoerder.



In mei 2016 verliet Katumbi Congo om een medische behandeling te ondergaan in het buitenland. Kort daarna werd hij in een vastgoedzaak veroordeeld tot drie jaar cel, maar ook daarin ziet de rijke zakenman de hand van Kabila. De magistraten die in de vastgoedzaak optraden hebben toegegeven onder druk gezet te zijn.