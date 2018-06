Congolese ex-vicepresident Jean-Pierre Bemba in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden kg

08 juni 2018

17u05

Bron: Belga 2 Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de Congolees Jean-Pierre Bemba in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat meldde het Hof op Twitter.

Bemba was de rebellenleider van de MLC (Mouvement de libération du Congo) die tussen 2002 en 2003 naar de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) werd gestuurd om daar een staatsgreep te verhinderen. Onder zijn leiding sloegen de rebellen er aan het plunderen, verkrachten en moorden.

Volgens het Hof zou Bemba niet het nodige hebben gedaan om zijn mannen onder controle te houden, terwijl hij wel de impact kende van hun daden. In 2016 werd Bemba uiteindelijk schuldig bevonden. Hij werd toen veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar.

Vonnis te algemeen

In beroep oordeelden de rechters echter dat dit vonnis voor specifieke moorden, verkrachtingen en plunderingen in te algemene termen was opgesteld en niet de aanklachten weerspiegelde waarvoor Bemba was veroordeeld.

Bovendiende meende de beroepskamer van het Internationaal Strafhof dat de rechters in eerste aanleg het verkeerd voor hadden dat de Congolees niet de denkbare maatregelen had genomen om misdaden door zijn MLC in de Centraal-Afrikaanse Republiek te verhinderen of te bestraffen.

The #ICC Appeals Chamber decided, by majority, to acquit Jean-Pierre Bemba Gombo from the charges of war crimes & crimes against humanity. Press release to follow pic.twitter.com/OzGCWTIT79 Int'l Criminal Court(@ IntlCrimCourt) link